NYT: Израиль подверг миротворцев ООН опасности из-за операции в Ливане

Израильская армия подвергает опасности миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН), разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против "Хезболлы" в Ливане.
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