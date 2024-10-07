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NYT: Израиль подверг миротворцев ООН опасности из-за операции в Ливане

NYT: Израиль подверг миротворцев ООН опасности из-за операции в Ливане

Израильская армия подвергает опасности миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН), разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против "Хезболлы" в Ливане.

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