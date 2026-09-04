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Reuters: удар по свадьбе в Иране 1 сентября, вероятно, был целенаправленным

Reuters: удар по свадьбе в Иране 1 сентября, вероятно, был целенаправленным

Удар по свадьбе в городе Кухестак на юге Ирана 1 сентября, вероятно, был целенаправленным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анализ, проведённый экспертами по вооружению, которые изучили изображения и видео.

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