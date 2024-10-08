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«В следующий раз справлюсь лучше». Дуайт Ховард выступил в очередном раунде «Танцев со звездами» в парике

«В следующий раз справлюсь лучше». Дуайт Ховард выступил в очередном раунде «Танцев со звездами» в парике

Бывший игрок НБА и его партнерша исполнили кубинский танец ча-ча-ча.  Ховард, который предстал в парике, получил 23 балла от жюри, уступив своим конкурентам, которые заработали по 30 баллов.

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