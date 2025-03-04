В ЯНАО арестовали подозреваемого в педофилии мужчину

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи окружного следкома возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
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