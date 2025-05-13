Следователи расследуют обстоятельства ранения мирных жителей в Брянской области

Да дороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сработало взрывное устройство.Следственный комитет России установит обстоятельства ранения мирных жителей в Брянской области и даст оценку действиям всех причастных.
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