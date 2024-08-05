Помочь ребенку звезде Голливуда не удастся. Скандальный сын Питта попал в жуткое ДТП: первые слова актера после аварии разбивают сердце Источник фото: Кадр из х/ф "Семь" В ночь на 30 августа 20-летний Пакс, наследник Брэда Питта и Анджелины Джоли, чудом не погиб на одной из городских трасс Лос-Анджелеса.
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