Помочь ребенку звезде Голливуда не удастся. Скандальный сын Питта попал в жуткое ДТП: первые слова актера после аварии разбивают сердце Источник фото: Кадр из х/ф "Семь" В ночь на 30 августа 20-летний Пакс, наследник Брэда Питта и Анджелины Джоли, чудом не погиб на одной из городских трасс Лос-Анджелеса.