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Татар-информ

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Водитель вылетевшего с трассы авто, в котором погиб его 13-летний сын, был пьян

Водитель вылетевшего с трассы авто, в котором погиб его 13-летний сын, был пьян

Смертельное ДТП в Азнакаевском районе Фото: © Прокуратура РТ На 36-летнего жителя Азнакаевского района, устроившего смертельное ДТП, завели уголовное дело.

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