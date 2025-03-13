Российского посла вызвали в Италию после заявлений Захаровой

Глава МИД Италии Таяни вызвал посла РФ после заявлений Захаровой Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что вызвал посла России в стране после слов официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.