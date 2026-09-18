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ДумаТВ

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Фицо предупредил, что для большого конфликта НАТО с РФ ищут лишь предлог

Фицо предупредил, что для большого конфликта НАТО с РФ ищут лишь предлог

Роберт Фицо опасается, что сейчас идет активный поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией.

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