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Ладу Iskra рассекретили — сколько она будет стоить?

Ладу Iskra рассекретили — сколько она будет стоить?

Накануне были опубликованы официальные патентные изображения новой модели АВТОВАЗа – это Lada Iskra в кузове универсал (Lada Iskra SW), кроме которого в перспективном семействе ожидаются также седан и кросс-универсал.

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