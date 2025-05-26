В ближайшем будущем бюджетные авиакомпании могут радикально изменить формат своих рейсов, введя стоячие кресла Skyrider 2.
Лоукостеры хотят добавить в свои самолеты стоячие места
Комментарии
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Владимир Алтайцев
лоХОкостеры ещё бы вообще верёвку натянули и за неё держаться пассажирам во время перелёта, вон сколько людей впихнуть можно было бы. Вот только согласится стоять 2 часа в полёте за ё15 тысяч?Впрочем,дебилы найдутся, судя по лайкам лохлокостерам
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16 час.
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