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Лоукостеры хотят добавить в свои самолеты стоячие места

Лоукостеры хотят добавить в свои самолеты стоячие места

В ближайшем будущем бюджетные авиакомпании могут радикально изменить формат своих рейсов, введя стоячие кресла Skyrider 2.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
лоХОкостеры  ещё  бы  вообще  верёвку натянули  и за  неё  держаться  пассажирам во время  перелёта, вон сколько  людей  впихнуть можно  было бы. Вот только  согласится  стоять 2  часа в полёте  за  ё15  тысяч?Впрочем,дебилы  найдутся, судя  по лайкам  лохлокостерам
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