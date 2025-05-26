Лоукостеры хотят добавить в свои самолеты стоячие места

Владимир Алтайцев

лоХОкостеры ещё бы вообще верёвку натянули и за неё держаться пассажирам во время перелёта, вон сколько людей впихнуть можно было бы. Вот только согласится стоять 2 часа в полёте за ё15 тысяч?Впрочем,дебилы найдутся, судя по лайкам лохлокостерам