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ИА Реалист

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Испанская Марбелья переманивает миллиардеров из Кремниевой долины

Испанская Марбелья переманивает миллиардеров из Кремниевой долины

МАРБЕЛЬЯ (ИА Реалист). В Пуэрто-Банусе, элитном порту на испанском побережье Коста-дель-Соль, указатели ведут не к историческим достопримечательностям, а к бутикам Bottega Veneta, Bvlgari, Louis Vuitton и Rolex.

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