Глава Башкортостана пообещал увольнять главных врачей «в прямом эфире» из-за хамства медработников

На оперативном совещании в правительстве республики глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал качество обслуживания в медицинских учреждениях, отметив, что, несмотря на масштабные вложения в инфраструктуру, жалобы на медперсонал продолжают поступать.