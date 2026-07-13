Глава Башкортостана пообещал увольнять главных врачей «в прямом эфире» из-за хамства медработников

На оперативном совещании в правительстве республики глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал качество обслуживания в медицинских учреждениях, отметив, что, несмотря на масштабные вложения в инфраструктуру, жалобы на медперсонал продолжают поступать.
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