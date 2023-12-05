Песков заявил, что вопрос амнистии ряда категорий женщин нуждается в проработке

Вопрос об амнистии ряда женщин, осужденных за ненасильственные преступления, нуждается в проработке. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с СПЧ 4 декабря заявил, что вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным, пока нет никакой конкретики.