Reuters: Макрон испугался отдавать свой ДНК врачам в Москве и был вынужден сидеть за гигантским столом с Путиным

Переговоры лидеров России и Франции прошли 7 февраляПрезидент Франции Эммануэль Макрон был вынужден сидеть за очень длинным столом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, потому что отказался сдавать ПЦР-тест в Москве.