Daily Storm

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    Котлеры этих мусульманских соотечественников завозить должно в ИЗРАИЛЬ и больше НИКУДА!!!!!!!«Это приступ ксен...
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Reuters: Макрон испугался отдавать свой ДНК врачам в Москве и был вынужден сидеть за гигантским столом с Путиным

Reuters: Макрон испугался отдавать свой ДНК врачам в Москве и был вынужден сидеть за гигантским столом с Путиным

Переговоры лидеров России и Франции прошли 7 февраляПрезидент Франции Эммануэль Макрон был вынужден сидеть за очень длинным столом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, потому что отказался сдавать ПЦР-тест в Москве.

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