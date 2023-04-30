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Хабаровских коммунальщиков заставили убирать в подъезде многоквартирного дома

Хабаровских коммунальщиков заставили убирать в подъезде многоквартирного дома

Управляющая компания в Хабаровске организует регулярные уборки многоквартирного дома под контролем судебных приставов, согласно исполнительному документу, переданному отделению судебных приставов по Кировскому району Хабаровска.

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