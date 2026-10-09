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Аргументы и Факты

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Захарова объяснила, почему появились опасения о конце света из-за ИИ

Захарова объяснила, почему появились опасения о конце света из-за ИИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что тема угрозы человечеству от искусственного интеллекта обсуждается массово, поскольку ИИ стал частью жизни большинства людей.

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