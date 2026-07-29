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Подростки рассказали, как украинцы завербовали их через "Дайвинчик" для поджогов

Подростки рассказали, как украинцы завербовали их через "Дайвинчик" для поджогов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Подростки, завербованные СБУ через чат-боты для знакомства в Telegram, на допросах признались, что собеседники их запугивали, выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и заставляли совершать поджоги АЗС.

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