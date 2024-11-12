Мы ругаем водителей за любые их проступки. А пассажирам, получается, всё можно? Кто будет виноват в том, что салон испачкан? Опять водитель? Пассажиры тоже должны соблюдать порядок.
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Мы ругаем водителей за любые их проступки. А пассажирам, получается, всё можно? Кто будет виноват в том, что салон испачкан? Опять водитель? Пассажиры тоже должны соблюдать порядок.