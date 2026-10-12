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Царьград

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Курьер из Москвы получил 2,5 года за кражу 3 млн у пенсионерки

Курьер из Москвы получил 2,5 года за кражу 3 млн у пенсионерки

Ленинский районный суд Владимира приговорил 26-летнего москвича к двум с половиной годам колонии общего режима за участие в схеме телефонных мошенников, у которых он работал курьером по сбору наличных.

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