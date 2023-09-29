Появилось дополнение к уже известному видео снятому у ангаров между Работино и Новопрокоповкой на Ореховском направлении, где наш боец зашел с фланга и расстрелял двух ВСУшников.
Хлопцы. сдаюсь...
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Владимир Аверков
обращение "хлопцы"-производное от польского "холопы"(рабы)....за одно это можно хохлу по рогам надавать...
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13 час.
Дмитрий Гурин
Откуда появилось обращение всем известно, но если до начала 19-го века оно и означало подневольное положение человека (надо читать не только выжимки из википедии но и хотя бы толковый словарь Даля) то уже после первой отечественной войны (война с Наполеоном) слово "хлопец" приняло совсем другое значение. На Дону обычно в поселках и деревнях так и обращаются к молодым парням. Но если им объяснить значение слова "хлопец" без дальнейших временных разъяснений то можно временно и ослепнуть на один или оба глаза.
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5 час.
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