Хлопцы. сдаюсь...

Дмитрий Гурин

Откуда появилось обращение всем известно, но если до начала 19-го века оно и означало подневольное положение человека (надо читать не только выжимки из википедии но и хотя бы толковый словарь Даля) то уже после первой отечественной войны (война с Наполеоном) слово "хлопец" приняло совсем другое значение. На Дону обычно в поселках и деревнях так и обращаются к молодым парням. Но если им объяснить значение слова "хлопец" без дальнейших временных разъяснений то можно временно и ослепнуть на один или оба глаза.