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  • Дмитрий Гурин
    Откуда появилось обращение всем известно, но если до начала 19-го века оно и означало подневольное положение человека...Хлопцы. сдаюсь...
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Хлопцы. сдаюсь...

Хлопцы. сдаюсь...

Появилось дополнение к уже известному видео снятому у ангаров между Работино и Новопрокоповкой на Ореховском направлении, где наш боец зашел с фланга и расстрелял двух ВСУшников.

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Комментарии
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Владимир Аверков
обращение &quot;хлопцы&quot;-производное от польского &quot;холопы&quot;(рабы)....за одно это можно хохлу по рогам надавать...
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13 час.
Дмитрий Гурин
Откуда появилось обращение всем известно, но если до начала 19-го века оно и означало подневольное положение человека (надо читать не только выжимки из википедии но и хотя бы толковый словарь Даля) то уже после первой отечественной войны (война с Наполеоном) слово &quot;хлопец&quot; приняло совсем другое значение. На Дону обычно в поселках и деревнях так и обращаются к молодым парням. Но если им объяснить значение слова &quot;хлопец&quot; без дальнейших временных разъяснений то можно временно и ослепнуть на один или оба глаза.
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5 час.

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