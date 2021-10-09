Снова Путин виноват...

Политика как она естьПолитикаСнова Путин виноват... Или Путин - молодец. Россия - змея. Или Россия - спаситель? Это мы новости читаем за последние три дня.Вернуться к статье2717НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛаврентий Палыч БерияОчередная дешевая запутинская агитка.Леший ДремучийНу, аффтырь, ну лизнул "гаранту" - по самые гланды.Владимир ТерентьевЗря ВВП успокоил Европу - надо было посмотреть на сколько ещё цены бы скаканули.Валера Юшкови чего из мухи слона, я то могу жить без газа. Обычная буржуйская спекуляция. И кто у нас хозяин национального достояния?Лариса ГолубицкаяНу увеличат поставки газа в Европу,нам то будет от этого легче? Скинут цену на газ,али ещё какие послабления будут?Василий ШафрановТак легче вряд ли будет. Хоть сколько будет цена за газ, народ эти деньги не увидит. Ну не могут наши правители жить без дворцов и яхт. Туда и пойдет сверхприбыль. Не на зарплаты же и пенсии народу ее пускать.КОТНу. цены всегда будут идти вверх, сколько бы не продали в Европу.ИИринаЧто бы Россия не делала - всегда будет виновата. Просто потому, что иначе за бугром к своим властям у людей будет слишком много вопросов. А в России пока один вопрос - а на фиг нам надо обо всех думать, хотя бы у Китая поучились........Александр ШевелевСогласен с Вами и в этом плане мне непонятна фраза автора: "...я не понимаю, чего ВВП так расщедрился". Действительно, с чего бы? Быть добреньким и отвечать за ошибки западных "партнеров" - это не лучший вариант. Надо достаточно сильно натыкать западных политиков мордой, как тычут котят, приучая их к лотку, в те решения, которые они напринимали и на те потоки обвинений по газу, которые они себе позволили в адрес России. Почему бы не провести большую пресс-конференцию и на ней задать западным властям через их журналистов вопросы по части спотового рынка, о фактическом отказе США обеспечить Европу газом после их крикливых заявлений сделать это. Пусть руководители этих стран ответят на поставленные Россией вопросы своим гражданам, а не продолжают нести "пургу" в адрес нашей страны, заменив этот поток на извинения. Тут нам реально учиться у Китая, правда, наши экономические мощности и возможности несопоставимы.ИИринаНичего, Китай тоже с малого начинал. Но всегда давал жесткий отпор по любому вопросу.евгений кузинВсё говно либерастное и блевацкое в комменты вылезло.все те же шафрановы,юшковы,лешии дремучии и прочии берии.причема основ это дерьмо под ЧС прячутся,ссыкуны.Александр Андреев...просто так ничего не делается, банкет - за счет Народа,как всегда.....Елена ЗуеваДмитриеваКрылова помнить надо: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!"Олег ГолубевОни слабые политики и не могут признавать ошибки.кормчий« Упоротость европейских партнеров - это не лечится, и это не проблема. Проблема - это российские "хорошие мальчики и девочки" с дипломами ВШЭ, РЭШ и МГИМО, которым очень хочется чтобы это вредный, плохой и ужасный Путин наконец-то ушёл, а Европа - такая прекрасная, замечательная, с пряничными домиками и милыми улочками - наконец-то их полюбила, вот их полюбила так же как этих "мальчиков и девочек" с хорошими лицами, дизайнерскими кедами, и беглым английским любят их мамы и папы, а также бабушки и дедушки, которые им оставили по наследству блат и старые московские квартиры. »Николай СмирновНи Путин, ни Россия, ни Газпром не обязаны ублажать Европу себе в убыток, цены должен назначать продавец, а не покупатель. Европа и США давят на Путина, а он оказался слабаком, зассал и снизил цены на газ. Вот потому никто и не наседает на США и арабов, а все претензии к России. Тем временем в России внутренние цены на газ растут, полгода назад баллон СГ -27 литров стоил 365 руб, сегодня его продают за 438 руб 3 коп. Где взять такие деньги? Копеек в обороте давно нет.Валерий ФедосеевА в чём собственно базар? В торговой точке тоже всё бесплатно требовать будете? Плати деньги и получи товар. Первоначальную цену устанавливает продавец, а то что в гейропе цены пляшут, благодарите своих спекулянтов. Путин и Россия спасают вас от смерти.ВШВладимир ШевченкоВ.В.Путин,учит всех порядочности: и в политике и экономике,в т.ч. и своих чиновников.Сергей КандауровДа уж. Аналитиков, экономистов по некоторым комментариям у нас «пруд, пруди». Вот ответ таким «долбанам». «ви», хоть знаете что такое долгосрочные контракты, а то «Путин зассал», сам то ты небось с 3я классами образования, а туда же лезешь со «святым» РЫЛОМ да в калашный ряд. Учите матчасть сынки и дочки!.Стефания НовакВот как после всего этого верить Европен и Америке? Негодяи, не благодарные. Зачем нам унижаться! пусть бы была цена 1900 долларов! Ведь цены упали. после того как Путин сделал заявление и цена упала в два раза! и что? Где благодарность? Может хватит унижаться?!Валерий ПашнинПутин В.В. и Россия - это единое целое. Оба МОЛОДЦЫ!!!ВИВладимир ИвановНе Путин не молодец, не Россия. Хвастаться не чем. Так выпьем же за то, чтобы не было больше никогда таких "спасителей". И никаких чтобы не было "спасителей". Господи, спаси нас от спасителей. Спаси и сохрани!кормчийДва долбо@ба : Лавретий и Леший, на всех сайтах рвут жопу против Путина и России. Вопрос - и что это им дало ?саша пупкинТут по ходуду 1 умный чел ___КОТ))))))))))))) А ТЕМНЕЙШЕГО не вздумайте трогать, а то я за вами приду)))БОБорис ОсиповАнатолий ФедоровЧто это наши путиноиды отвлекают нас Европой, а как у нас внутри? Цены растут не только на газ, но на всё подряд.ВВасилийНам ведь важно не как у нас дела - а не сдохла ли корова у соседа.Комментировать
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