Telegraph: Поражение ВСУ в Марьинке стало ударом по западной поддержке

Отступление Вооруженных сил Украины из Марьинки в ДНР заставило союзников киевского режима засомневаться в дальнейшей поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.
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