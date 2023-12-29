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Telegraph: Поражение ВСУ в Марьинке стало ударом по западной поддержке

Telegraph: Поражение ВСУ в Марьинке стало ударом по западной поддержке

Отступление Вооруженных сил Украины из Марьинки в ДНР заставило союзников киевского режима засомневаться в дальнейшей поддержке Украины, написал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.

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