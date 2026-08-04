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FiNE NEWS

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Путин подписал закон, запрещающий мигрантам с судимостью получать гражданство и виды на жительство в России

Запрет на получение гражданства и видов на жительство Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за любое преступление получать гражданство, разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) в России.

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