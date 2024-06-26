Мечты о Коктебеле, которые стали реальностью

Не выезжая к легендарному побережью, можно окунуться в его атмосферу. Начну с личного. Когда некоторое количество лет назад переселялся в новый московский район, долго думал: вроде бы все хорошо, красиво, но нет эмоционального стержня, некой смысловой доминанты, которая тебя притягивает.