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Под покровом ночи ушли через Верхний Ларс, но спустя 3 года и со слезами на глазах запросились в Россию. История поуехавших

Под покровом ночи ушли через Верхний Ларс, но спустя 3 года и со слезами на глазах запросились в Россию. История поуехавших

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В сентябре-октябре 2022 года, из России выехало миллион человек.

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Комментарии
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ЗЩ
Зая Щак
ДАААА.мне даже трудно их комментировать,  предательские душонки, были и останутся ими всегда...!!!Детям понравились площадки,  вот мы и остались,  ,т.е. мы бы не остались.да вот дети захотели... ТОШНО слушать ЭТИХ ЛИЦЕМЕРОВ,а чего бежали,и что искали там такого,что лучше России,Родины.... ,мелкие ползающие гусеницы,вылезшие после дождя!!!!! ФУУУУУ, на них!!!  Я бы таким запретила въезд,нет ни капли раскаяния за свои действия.поступки,,.таким ннельзя доверять,..катитесь в Верхний ЛАРС, там ваше место!!!!!!!
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16 час.
sa
svet alex
Предавший один раз, будет предавать всегда. Таким веры нет! И пользы от них государству не будет!
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10 час.

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