Под покровом ночи ушли через Верхний Ларс, но спустя 3 года и со слезами на глазах запросились в Россию. История поуехавших

ЗЩ

Зая Щак

ДАААА.мне даже трудно их комментировать, предательские душонки, были и останутся ими всегда...!!!Детям понравились площадки, вот мы и остались, ,т.е. мы бы не остались.да вот дети захотели... ТОШНО слушать ЭТИХ ЛИЦЕМЕРОВ,а чего бежали,и что искали там такого,что лучше России,Родины.... ,мелкие ползающие гусеницы,вылезшие после дождя!!!!! ФУУУУУ, на них!!! Я бы таким запретила въезд,нет ни капли раскаяния за свои действия.поступки,,.таким ннельзя доверять,..катитесь в Верхний ЛАРС, там ваше место!!!!!!!