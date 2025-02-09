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Скандал у OpenAI: русскоговорящий хакер рассказал о краже 20 млн аккаунтов – «нашел золотую жилу»   

Скандал у OpenAI: русскоговорящий хакер рассказал о краже 20 млн аккаунтов – «нашел золотую жилу»   

Скандал у OpenAI: русскоговорящий хакер рассказал о краже 20 млн аккаунтов – «нашел золотую жилу»    Ольга БезродняяВ мире кибербезопасности разразился новый скандал, когда хакер под ником «emirking» заявил о краже данных для входа на 20 миллионов аккаунтов OpenAI.

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