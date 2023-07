NQ1! NAS100USD NASDAQ 2023 JULY 31 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES CME_MINI:NQ1! paradox677 NQ1! NAS100USD NASDAQ 2023 JULY 31 A) Market facing resistance at 16030-15904 area B) Fallen out of uptrend channel | | Lower High C) Rotation between 16030 - 15511 D) Weakening upward momentum on W / D timeframe Possible Scenarios: 1) Rotation strategy: Trade at boundary 16030 | 15904 and 15511 (grey zone 390 - 500pts range).