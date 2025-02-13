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Царьград

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Нарышкин: Впереди крах государственности Украины

Нарышкин: Впереди крах государственности Украины

Глава СВР и РИО Сергей Нарышкин высказался о будущем Украины.Впереди неизбежно маячит крах государственности Украины, эта страна доведена до катастрофы, считает директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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