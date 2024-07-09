В России будут отказывать в прокате фильмам с деструктивной идеологией. Это следует из плана реализации Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы, передает «Парламентская газета».
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