Неутешительный итог: условно-бесплатный шутер Synced от Tencent закроется, едва от...

Неутешительный итог: условно-бесплатный шутер Synced от Tencent закроется, едва отметив годовщинуКитайский технологический гигант Tencent принял решение о закрытии серверов научно-фантастического кооперативного шутера Synced: Off Planet.
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