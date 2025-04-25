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Автоматические штрафы за вождение без ОСАГО: что изменится с 2026 года

Автоматические штрафы за вождение без ОСАГО: что изменится с 2026 года

Камеры на дорогах начнут фиксировать отсутствие ОСАГО с 2026 года.С 1 января 2026 года в России начнёт работать система, которая будет автоматически штрафовать водителей за управление транспортными средствами без полиса ОСАГО.

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