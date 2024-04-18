Рыбаки выловили более 1,7 млн тонн рыбы с начала года

Российские рыбаки добыли более 1,7 млн тонн рыбы с начала года по 15 апреля. Общий вылов вырос на 2,6% за год, а отдельных видов – более чем на 120%, следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.
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