В России скоро появятся дешевые современные «китайцы»? Президенты Узбекистана и BYD объявили о запуске производства на новом заводе

25 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру BYD в Шэньчжэне, Китай. В ходе этого визита Мирзиёев и Ван Чуанфу, президент BYD, провели дистанционную церемонию запуска производства на новом заводе BYD в Узбекистане, где начали сборку Song Plus DM-i.