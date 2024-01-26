В России скоро появятся дешевые современные «китайцы»? Президенты Узбекистана и BYD объявили о запуске производства на новом заводе

25 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру BYD в Шэньчжэне, Китай. В ходе этого визита Мирзиёев и Ван Чуанфу, президент BYD, провели дистанционную церемонию запуска производства на новом заводе BYD в Узбекистане, где начали сборку Song Plus DM-i.
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