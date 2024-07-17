ФСИН: данные о конфликте террориста из "Крокуса" с сотрудником СИЗО недостоверны

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла появившуюся в СМИ информацию о конфликте, произошедшем между обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" Далерджоном Мирзоевым с администрацией СИЗО "Лефортово".
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