ФСИН: данные о конфликте террориста из "Крокуса" с сотрудником СИЗО недостоверны

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла появившуюся в СМИ информацию о конфликте, произошедшем между обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" Далерджоном Мирзоевым с администрацией СИЗО "Лефортово".