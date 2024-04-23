Ямалец взял почти три миллиона в кредит и отдал мошенникам

Еще один ямальчанин послушал «сотрудников ФСБ» в телефоне и отдал мошенникам почти 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, жителю Губкинского позвонили неизвечтные, которые представлялись сотрудниками «ФСБ», а также «Росфинмониторинга».