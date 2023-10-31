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Китай

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Заместитель председателя КНР выразил надежду, что дух "Летающих тигров" будет передаваться из поколения в поколение

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Китаю и США следует придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также вносить более существенный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире.

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