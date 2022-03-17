Алексей Шевченко: «Каски шантажировали. Дескать, если останешься в КХЛ, не будешь играть за сборную Финляндии»

Алексей Шевченко сообщил, что Оливер Каски покинул «Авангард» из-за шантажа. «Узнал, что шантажировали из Финляндии Оливера Каски.
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