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Алексей Шевченко: «Каски шантажировали. Дескать, если останешься в КХЛ, не будешь играть за сборную Финляндии»

Алексей Шевченко сообщил, что Оливер Каски покинул «Авангард» из-за шантажа. «Узнал, что шантажировали из Финляндии Оливера Каски.

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