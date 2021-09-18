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Литовская радость: мигранты ушли в Польшу

Литовская радость: мигранты ушли в Польшу

Литва может радоваться, поток мигрантов удалось переориентировать на Польшу. Жесткие действия литовских пограничников привели к тому, что потоки мигрантов устремились в соседние с Литвой государства.

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