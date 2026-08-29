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Ивановские новости

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На 83-м году жизни скончался Заслуженный экономист России Анатолий Лапшин

На 83-м году жизни скончался Заслуженный экономист России Анатолий Лапшин

На 83-м году жизни скончался Анатолий Никонорович Лапшин, Заслуженный экономист Российской Федерации, один из основателей службы «Юридический комиссар» Холдинга КСК.

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