На 83-м году жизни скончался Заслуженный экономист России Анатолий Лапшин

На 83-м году жизни скончался Анатолий Никонорович Лапшин, Заслуженный экономист Российской Федерации, один из основателей службы «Юридический комиссар» Холдинга КСК.
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