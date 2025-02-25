Русские и американцы по факту бросят Европу и Украину на произвол судьбы и будут бесстрастно смотреть в окно иллюминатора, как «Титаник» идет на дно. Хотя на словах всё будет чин чинарем: "все заинтересованные стороны сошлись на..."

Вечный обман самой коварной женщины на свете. одни называют это судьбой, другие – историей. Телефонный разговор Трампа и Путина породил многочисленные комментарии, из которых стало совершенно ясно, кто тут партия мира, а кто – партия войны.
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