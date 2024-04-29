Сырский пожаловался в НАТО на тяжёлое положение ВСУ; на фоне враждебной деятельности США ускоряется сближение Москвы и Пекина

На минувшей неделе на украинском ТВД россияне выбили врага из Новокалинова и Керамика. Ранее неприятель оставил Очеретино, Новобахмутовку, Соловьево и, по информации, полученной от некоторых источников, - Бердычи.
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