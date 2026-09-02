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ИА Регнум

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Трамп намерен встретиться с Путиным, когда завершится конфликт на Украине

Трамп намерен встретиться с Путиным, когда завершится конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на новый саммит с российским лидером Владимиром Путиным, когда конфликт на Украине подойдет к завершению.

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