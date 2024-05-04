Дочь актера Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного отца

Дочь Брюса Уиллиса Румер сообщила, что актер чувствует себя хорошо На фоне новостей о том, что актриса Деми Мур готова проститься с актером Брюсом Уиллисом его дочь Румер рассказала о самочувствии актера.
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