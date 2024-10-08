Губернатор Иркутской области встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко стала важным событием в контексте обсуждения проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.