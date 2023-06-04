Юноша, исполнивший песню Цоя во Львове, нарвался на депутата Верховной Рады Украины Владислав ВислУкраинский депутат Верховной рады Наталья Пипа обратилась в полицию после того, как молодой человек в городе Львов исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя.
Популярные статьи
- Что можно и нельзя делать верующим на Троицу 4 июня 2023 года: категорические запреты для православных
- Днепропетровск в огне: Ракетные удары по Украине, где прозвучали взрывы в ночь на 4 июня 2023 года
- Точно в цель: Ракетный удар по Украине ночью 30 мая, атака дронов-камикадзе на Киев, какие цели уничтожены
Свежие комментарии