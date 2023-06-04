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Юноша, исполнивший песню Цоя во Львове, нарвался на депутата Верховной Рады Украины

Юноша, исполнивший песню Цоя во Львове, нарвался на депутата Верховной Рады Украины

Юноша, исполнивший песню Цоя во Львове, нарвался на депутата Верховной Рады Украины Владислав ВислУкраинский депутат Верховной рады Наталья Пипа обратилась в полицию после того, как молодой человек в городе Львов исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя.

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