Офис Зеленского: второго «саммита мира» по Украине не будет в ноябре

На этом фоне стало известно о том, что Блинкен вслед за Байденом отменил поездку в Германию. Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что второй международный саммит по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, который планировался на ноябрь, не состоится.