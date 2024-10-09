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Офис Зеленского: второго «саммита мира» по Украине не будет в ноябре

Офис Зеленского: второго «саммита мира» по Украине не будет в ноябре

На этом фоне стало известно о том, что Блинкен вслед за Байденом отменил поездку в Германию. Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что второй международный саммит по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, который планировался на ноябрь, не состоится.

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