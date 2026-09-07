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Международный конкурс-фестиваль «GEO VOICE» состоялся в Петербурге

Международный конкурс-фестиваль «GEO VOICE» состоялся в Петербурге

Победители проекта в номинации "Вокал. Взрослые": ГРАН ПРИ Елизавета Корчагина 1 место - KLARA MOON 2 место - LIYA 3 место - Марьян Долик (фонд "Исток жизни") Победители проекта в номинации "Вокал.

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