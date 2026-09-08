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МИД Швейцарии поддерживает контакт со всеми сторонами переговоров по Украине

МИД Швейцарии поддерживает контакт со всеми сторонами переговоров по Украине

Министерство иностранных дел Швейцарии поддерживает контакт со всеми сторонами переговоров по Украине.

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