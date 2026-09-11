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Мировое обозрение

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Связь 5G официально запущена в России

Связь 5G официально запущена в России

Связь пятого поколения перестала быть предметом дискуссий о будущем и стала инфраструктурной реальностью: Минцифры объявило об официальном запуске 5G в России.

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